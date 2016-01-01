اخبار مصر
-
رياضة
- دونجا: التركيز سلاح الزمالك للفوز بالقمة 113
- طاقم حكام مباراة القمة يصل القاهرة
- محمد عودة: لا توجد مشكلات في المقاولون
- عادل فتحي: المقاولون أنهى الدور الأول للدوري في مركز متقدم
- نائب الإسماعيلي: خضر تحمل مسئولية الفريق في توقيت صعب
- شتراكا: لاعبو الإسماعيلي يتمتعون بالسرعات والمهارات العالية
- محمد حلمي يحذر لاعبي الزمالك من الاعتراض على الحكم
- ميدو يمنح لاعبي دجلة 11 يوما إجازة خلال توقف الدوري
- أليجري خليفة فينجر في الآرسنال
- «شتراكا» يطلب تسجيل مواجهات الإسماعيلي كاملة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
طاقم حكام مباراة القمة يصل القاهرة
28
ديسمير
2016
22:46 PM
بواسطة
وصل إلى مطار القاهرة، منذ قليل، طاقم الحكام المجري بقيادة فيكتور كاساي، المكلف بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها في السابعة مساء غد الخميس، بملعب بتروسبورت بالجولة الـ17 للدوري الممتاز
وكان في انتظار طاقم التحكيم مندوب من العلاقات العامة بلجنة الحكام، واصطحب طاقم الحكام إلى فندق الإقامة القريب من مطار القاهرة وملعب بتروسبورت.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع