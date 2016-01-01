وصل إلى مطار القاهرة، منذ قليل، طاقم الحكام المجري بقيادة فيكتور كاساي، المكلف بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها في السابعة مساء غد الخميس، بملعب بتروسبورت بالجولة الـ17 للدوري الممتاز