طالب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي منحه إجازة لمدة أسبوعين بعد مواجهة الأهلي غدًا خاصة وأنه يرغب في قضاء إجازته وسط أسرته في نيجيريا

ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأبيض نظيره الأهلي في السابعة مساء غدٍ الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر بالدور الأول.