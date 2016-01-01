وأطلقت الرابطة مجموعة من الألعاب النارية احتفالا بهذه الذكرى، ورددت بعض الأغاني الحماسية التي تدل على معالم المدينة.وطالب اليلودراجونز لاعبو الفريق الحاليين ببذل المزيد من الجهد والدفاع عن اسم النادي وتحقيق نتائج إيجابية.