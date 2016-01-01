توصل يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع نادي جنوة لضم لاعب الوسط الفنزويلي رينكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع قابلية الشراء بصفة نهائية في نهاية الموسم

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي غد الخميس في مدينة تورينو قبل التوقيع على عقود انضمامه للفريق.وتبلغ قيمة الصفقة 2 مليون يورو لمدة ستة أشهر وتزيد إلى 8 ملايين يورو في حالة الشراء النهائي.