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مجمع حمامات سباحة الشيخ زايد يكلف الأهلي 11 مليون جنيه
28
ديسمير
2016
16:47 PM
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كلف مجمع حمامات السباحة الجديد للنادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، خزينة النادي مبلغ 11 مليون جنيه نظير إنشائه، حيث يشرف على إنشاء المجمع وزارة الإنتاج الحربي التي ساهمت في تخفيض تكاليف المجمع
يذكر أنه تم الانتهاء من حمام السباحة الأوليمبي، وجار الانتهاء من حمام السباحة الخاص بالأعضاء الذي توجد به مشكلة في تسريب بعض المياه من جسم الحمام، ويتم حقنها بالمواد اللازمة لمنع التسريب. وشمل مبلغ إنشاء مجمع حمامات السباحة إنشاء غرف للملابس وغرفة جيم وكوافير سيدات ورجال.يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد ساهمت في إنشاء مجمع حمامات السباحة بمبلغ 2 مليون جنيه.
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