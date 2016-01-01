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قبل القمة- الشوالي يتحدث عن شيكابالا ومعلول.. والفريق الأقرب للفوز
كتبت- نورهان سراج:تحدث المعلق التونسي عصام الشوالي، عن ارتباطه بمباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، مشيرا الى شعبية القطبين في بلده تونس
ويستعد الزمالك لاستضافة الأهلي في مباراة الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس، بملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.
وقال الشوالي في تصريحات لإذاعة 9090: |ديربي القاهرة هو الأشهر في الوطن العربي والأكثر شعبية، الجميع ينتظر المباراة ويتابعها، فهي تتمتع بطابع خاص|.
وأضاف | شعبية الأهلي في تونس مثل الترجي، فالجماهير بين الناديين تتمتع بعلاقات طيبة، كذلك الحال بين جماهير الزمالك والافريقي|.
وتابع: |لا يمكن توقع الفائز في ديربي الغد، مستوى الفريقين أصبح متقارب والزمالك أصبح أفصل حالا، عكس السنوات الماضية كانت دائما الأفضلية للأهلي خاصة تحت قيادة جوزيه وقت وجود الجيل الذهبي|.
وأكمل: |الأهلي يريد الفوز للابتعاد عن الزمالك بفارق نقاط مريح، ليقطع شوطا للاحتفاط بالدوري، أمام الزمالك فيأمل أن يفوز في جميع مؤجلاته وأن يخرج من القمة غير مغلوب بعد أن تعثر لمرات|.
وعن شيكابالا قائد الزمالك تحدث الشوالي قائلا |كان بإمكانه أن يصبح من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية لولا ما مر به في مسيرته الاحترافية من مشاكل مع بعض الادارات والمدربين|.
وتابع: |ولكن يبقى شيكابالا لاعبا مميزا تنتظر منه الجماهير أن يقدم الكثير|.
وأتم |علي معلول يشارك في اول دربي قد يكون له بصمة في المباراة، كذلك هناك لاعبين مهاريين يتوقع أن نستمتع بأدائهم مثل السعيد ومؤمن زكريا في الأهلي، ومصطفى فتحي في الزمالك|.
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