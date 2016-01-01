(رويترز) - فاز المصري محمد صلاح مهاجم روما الايطالي بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب كرة قدم عربي في مؤتمر الرياضة المقام في دبي.

وتفوق صلاح على صانع اللعب الجزائري رياض محرز الفائز بالدوري الانجليزي الممتاز مع ليستر سيتي والمدافع المغربي مهدي بنعطية الذي يلعب في يوفنتوس على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ.

وسجل اللاعب المصري 14 هدفا مع روما الموسم الماضي وتسعة أهداف الموسم الحالي وقاد مصر للتأهل لنهائيات كأس الأمم الافريقية وتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم.

كما نال عمر عبد الرحمن (عموري) جائزة أفضل لاعب خليجي بعد أن قاد العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل الهزيمة في النهائي أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

وفاز الهلال السعودي بجائزة أفضل ناد خليجي متفوقا على العين والريان بطل قطر.

وبعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم في اختيارات جلوب سوكر متفوقا على ليونيل ميسي وجيمي فاردي وجاريث بيل وجونزالو هيجوين وأنطوان جريزمان.

وحصل ريال مدريد على جائزة أفضل ناد بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة 11 في تاريخه بتغلبه على غريمه المحلي اتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي فيما نال فلورنتينو بيريز جائزة أفضل رئيس ناد.

واختير فرناندو سانتوس مدرب البرتغال كأفضل مدرب بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2016 في يوليو تموز.

وحصل اوناي ايمري على جائزة خاصة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد فوزه مع أشبيلية الاسباني بلقب الدوري الاوروبي للمرة الثالثة على التوالي قبل أن ينتقل لتدريب باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وحصد الكاميروني صمويل ايتو (35 عاما) مهاجم أنطاليا سبور التركي جائزة أفضل مسيرة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)