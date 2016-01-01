يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في ختام منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز