اخبار مصر
-
رياضة
- المصري صلاح يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي
- اليوم.. الأهلي يضع خطة اقتحام حصون الزمالك في القمة 113
- المنصورة يواجه فاركو في دوري المظاليم
- المصري يفتتح اليوم فرعه الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة
- دمياط يتعاقد مع لاعب الأسيوطي موسمين ونصف
- الناظر يعلن اليوم تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور
- توتنهام يواجه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
- الاتحاد يوافق على إعارة «كاسونجو» إلى بني ياس بـ 14 مليون جنيه
- 20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الداخلية
- 19 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا لوادي دجلة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اليوم.. الأهلي يضع خطة اقتحام حصون الزمالك في القمة 113
28
ديسمير
2016
08:46 AM
بواسطة
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في ختام منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز
ويضع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، خطة مواجهة القمة في مران اليوم الذي يشهد الاستقرار على تشكيل القمة 113. يذكر أن الأهلي يخوض لقاء الزمالك متصدرًا جدول الدوري العام برصيد 42 نقطة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع