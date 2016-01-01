وتقرر إعادة المباراة بعد خطأ قانوني من حكم اللقاء أمين عمر بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب فاركو عبد الرحمن عامر ولم يطرده حينها وانتظر 7 ثوان بعد استئناف اللعب، ليقوم بالأمر بعد تدخل الجهاز الفني للفريقين لتذكيره، ما استلزم إعادة اللقاء من قِبل لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل. وانتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم مصطفى جعفر لفاركو، وتعادل فوفانا للمنصورة من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.