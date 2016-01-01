الناظر يعلن اليوم تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور

يعلن اليوم الأربعاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الناظر، تفاصيل الجلسة التي جمعته مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

وزار الناظر ومعه المهندس خالد فرو نائب الرئيس وعطيتو أبو عراقي عضو مجلس الإدارة، ومحمد خلف مدير إدارة التسويق نادي الزمالك، وكان في استقبالهم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.