يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على فريق ساوثهامبتون في ختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت ميريز معقل كريستال بالاس

ويقام اللقاء في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة في لقاء يبحث خلاله كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تحسين مركزهما في جدول المسابقة.ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 33 نقطة فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الثامن برصيد 24 نقطة.