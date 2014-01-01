ويرغب بني ياس في التعاقد مع المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لتعويض المهاجم الأرجنتيني خواكين لاريفي، الذي تم الاستغناء عن خدماته، بعد هبوط مستواه بشدة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي والنصف الأول من الموسم الحالي.وجاء اقتراب حسم بني ياس للتعاقد مع اللاعب، بعد المنافسة الشديدة مع نادي الاتحاد السعودي الذي عرض نصف مليون دولار لاستعارة اللاعب، إلا إن بني ياس رفع العرض المالي إلى 750 ألف، من أجل الظفر بخدمات اللاعب الهداف. وأعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري موافقتها على إعارة كاسونجو الذي يصل إلى أبو ظبي خلال الساعات المقبلة؛ للانضمام إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في مباراة العين في الجولة 14 للدوري يوم 14 يناير المقبل على ملعب بني ياس.يذكر أن سعر الدولار في البنك الأهلي يبلغ 18.85 جنيه.