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20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الداخلية
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ديسمير
2016
05:46 AM
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أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا عن قائمة فريقه التي تضم 20 لاعبًا، والتي تخوص مباراة اليوم الأربعاء في الأسبوع السابع عشر لبطولة الدوري أمام الداخلية والمقرر إقامتها على ملعب طنطا في تمام الثانية والنصف ظهرًا
وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: أحمد ربيع الشيخ، وإسلام طارق.خط الدفاع: رضا العزب، ومحمود شاكر عبد الفتاح، ومحمد أسعد، وأحمد خالد ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه، وهاني عادل. خط الوسط: محمود غالي، وحسين حلمي، وحمادة الغنام، وجوزيف بيسيه، ومصطفى أمين، ومحمد مرسي، وحسام غالي، ومحمد مجدي خطاب، وعمر الحبشي.خط الهجوم: أحمد عبد القادر، ومحمد جمال |ميدو|.
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