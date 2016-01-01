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19 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا لوادي دجلة
28
ديسمير
2016
05:45 AM
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أعلن الجهاز الفني لأسوان بقيادة محمد عامر، القائمة التي يواجه بها الفريق وادي دجلة اليوم الأربعاء، في لقاء الجولة 17 بالممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة
وضمّت القائمة 19 لاعبا، وهم: |عصام سعد ورضا السيد في حراسة المرمى، أحمد عفيفى - أحمد سعيد ميدو - محمد رزق - أسامة مرعي- عمار شحاتة - جيروم وَيَا – محمد خليفة - باسم عيد - محمد جبر - معاذ الحناوي - سليم عبد الخالق - أحمد شديد - محمد حمودة - علاء البدري- إسلام الفار -محمد البغدادي - عمر بسام.يذكر أن أسوان يحتل المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط.
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