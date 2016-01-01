يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره أسوان باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ17 لبطولة الدوري العام في الموسم الجاري

ويدخل دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني، اللقاء وفي جعبته 18 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط؛ حيث يسعى كلا الفريقين للخروج بنقاط المباراة والتقدم في جدول الترتيب.