منح الجهاز الفني لنادي النصر للتعدين، بقيادة أسامة عرابي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين، عقب الخسارة أمس الثلاثاء من سموحة، بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات الفريق بالدور الأول من الدوري الممتاز