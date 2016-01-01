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طنطا يواجه الداخلية في مباراة الهروب من القاع
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ديسمير
2016
04:46 AM
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يلتقي عصر اليوم الأربعاء في الثانية والنصف على ملعب نادي طنطا، فريقا طنطا والداخلية في مواجهة هامة للفريقين في ختام مباريات الدور الأول بالدوري المصري الممتاز
وترجع أهمية اللقاء لما تشهده المنافسة المشتدة إلى محاولة هروب بعض الفرق من من القاع والسعي للدخول في المنطقة الدافئة، يدخل أبناء السيد البدوي اللقاء محملين بروح الانتصار والدوافع المعنوية الهائلة عقب انتصارين في آخر مباراتين للفريق على فريق وادي دجلة وفريق الشرقية.ويسعى طنطا إلى الفوز والوصول للنقطة ١٨؛ حيث يمتلك في جعبته 15 نقطة.والداخلية يأتي إلى طنطا بقيادة أشرف قاسم في قيادة فنية بغية الفوز وتصحيح وضعه في الجدول وتخطي فرق القاع ليصل للنقطة ١٥ في حالة فوزه؛ حيث يمتلك 12 نقطة.
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