قال الإعلامي مدحت شلبي: |إن مديرية أمن القاهرة وافقت على حضور 600 فرد من أعضاء الجمعية العمومية لناديي الأهلي والزمالك، في مباراة القمة رقم 113 بين الفريقين|، والتي تقام غدًا الخميس، بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم