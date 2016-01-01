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مدحت شلبي: الأمن وافق على زيادة عدد الحاضرين لمباراة القمة لـ 600 فرد
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ديسمير
2016
01:46 AM
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قال الإعلامي مدحت شلبي: |إن مديرية أمن القاهرة وافقت على حضور 600 فرد من أعضاء الجمعية العمومية لناديي الأهلي والزمالك، في مباراة القمة رقم 113 بين الفريقين|، والتي تقام غدًا الخميس، بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم
وأضاف |شلبي| خلال برنامجه |مساء الأنوار| بقناة |on sport|، أن الأمن وافق أيضًا على حضور 100 صحفي وإعلامي؛ لتغطية أحداث مباراة القمة.
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