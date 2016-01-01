وضع ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، التشكيل الأمثل لنادي الزمالك خلال مباراة القمة رقم 113 أمام الأهلي، والمقرر لها غدًا الخميس، في السابعة مساءً، على ستاد بتروسبورت، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

وأوضح |ياسين| خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق بقناة |dmc| أن تشكيل الزمالك الأمثل في هذه المباراة من وجهة نظره كالتالي: |أحمد الشناوي حارس مرمى، حسني فتحي، علي جبر، محمود حمدي، محمد ناصف، طارق حامد، إبراهيم صلاح، أحمد رفعت، شيكابالا، ستانلي، باسم مرسي|.