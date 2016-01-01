الإسكندرية - أ ش أ: طرد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مختار مختار، الثلاثاء، اللاعب حازم إمام من المران اليومي

ويأتي ذلك علي خلفية مشادة كلامية نشبت بين اللاعب ومديره الفني بعد تعنيفه من قبل الأخير لعدم الالتزام بالتعليمات خلال المران، وفي المقابل رد اللاعب حازم مام بأسلوب اعتبره مختار |غير لائق|، ما دفعه إلى طرده من المران واستبعاده من قائمة مباراة الإسماعيلي المقبلة.

وطلبت إدارة النادي تقريرًا مفصلاً عن الواقعة لإحالة اللاعب للتحقيقات.

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