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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016
27
ديسمير
2016
20:46 PM
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فاز لاعب منتخبنا الوطني الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف نادي أي سي روما الإيطالي بجائزة جلوبال سوكر |أفضل لاعب عربي في 2016| متفوقا على اللاعب الدولي المغربي المهدي بن عطية لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي
وبدأ صلاح العام بشكل قوي في النصف النهائي من الموسم في الدوري الإيطالي مع روما وسجل 9 أهداف مع روما وخلال موسم 2015/ 2016 سجل 14 هدفا، بينما سجل في النصف الأول من الموسم الحالي والذي انطلق في أغسطس الماضي 8 أهداف في الدوري كما صنع 5 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله هدفا في بطولة الدوري الأوروبي.
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