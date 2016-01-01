وبدأ صلاح العام بشكل قوي في النصف النهائي من الموسم في الدوري الإيطالي مع روما وسجل 9 أهداف مع روما وخلال موسم 2015/ 2016 سجل 14 هدفا، بينما سجل في النصف الأول من الموسم الحالي والذي انطلق في أغسطس الماضي 8 أهداف في الدوري كما صنع 5 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله هدفا في بطولة الدوري الأوروبي.