أكمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إجراءات التعاقد مع السويدي فيكتور لينديلوف، لاعب بنفيكا البرتغالي، ليقترب الظهير السويدي من ارتداء قميص اليونايتد في يناير المقبل

ووفقًا لما نشرته صحيفة |الإكسبريس| الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد سيحصل على خدمات الدولي السويدي مقابل 38 مليون إسترليني، كما أشارت الصحيفة إلى أن لينديلوف سيرتدي القميص رقم 2، في انتظار التوقيع الرسمي خلال أيام.وفي حالة إتمام الصفقة سيصبح ليندلوف أغلى مدافع في تاريخ مانشستر يونايتد بعدما تخطى ريو فرديناند الذي ستقدمه المانيو في عام 2002 من ليدز يونايتد مقابل 29 مليون إسترليني.