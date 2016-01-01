وقال إن هذا الفوز يعتبر «أبلغ ردٍّ» على كل المشككين في قدرات سلة الأهلي، وأثبت أنه فريق عملاق، وقادر على حصد البطولات سواء المحلية أو القارية.وأضاف أن رجال السلة لديهم تصميم كبير -هذا الموسم- على تحقيق العلامة الكاملة بالفوز بكل البطولات، سواء دوري السوبر أو كأس مصر.. بالإضافة إلى البطولات القارية؛ لتؤكد سلة الأهلي بما لا يدع مجالًا للشك أنهم ملوك الصالات وعمالقة اللعبة في مصر.وأشار إلى أن فوز الأهلي بدوري المرتبط -للمرة الثانية على التوالي- يؤكد أن عمالقة السلة عازمون على صياغة تاريخ جديد حافل بالإنجازات.