فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريـال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 من |جلوب سوكر| خلال مؤتمر دبي الرياضي

وجاء ذلك بعد فوز رونالدو بثلاثة ألقاب خلال العام وهي دوري أبطال أوروبا وكاس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.يذكر أن رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم |الكرة الذهبية| من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.