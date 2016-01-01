انتهى الشوط الأول لمباراة إنبي مع الجيش بتعادل الفريقين بدون أهداف في اللقاء الذي يجمعهما باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري العام في الموسم الجاري