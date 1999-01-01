ويلتقي في المجموعة الأولى كل من الشرقية مع سموحة، والداخلية مع المصري، وادي دجلة مع الزمالك،والإنتاج الحربي مع الاتحاد، بينما يتقابل في المجموعة الثانية كل من المقاولون العرب مع الإسماعيلي، والجيش مع بتروجت، وأسوان مع مصر المقاصة، والأهلي مع طنطا.