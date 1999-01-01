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المقاولون يستضيف الإسماعيلي في دوري الجمهورية لمواليد 99
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ديسمير
2016
09:46 AM
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تنطلق اليوم الثلاثاء،مباريات الجولة الـ13 لدوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة مواليد 1999 والتي ينظمها اتحاد الكرة مقسمة على مجموعتين
ويلتقي في المجموعة الأولى كل من الشرقية مع سموحة، والداخلية مع المصري، وادي دجلة مع الزمالك،والإنتاج الحربي مع الاتحاد، بينما يتقابل في المجموعة الثانية كل من المقاولون العرب مع الإسماعيلي، والجيش مع بتروجت، وأسوان مع مصر المقاصة، والأهلي مع طنطا.
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