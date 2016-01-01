يستضيف فريق الكرة بنادي سموحة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق النصر للتعدين، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب

يدخل سموحة مواجهة اليوم بحثًا عن حصد نقاط اللقاء، حيث يملك الفريق ٢٧ نقطة محتلا المركز الخامس.وعقد حلمى طولان، المدير الفنى، لفريق الكرة اجتماع مع لاعبي الفريق لحثهم على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز.ويفتقد سموحة اليوم جهود كل من حسام باولو للإيقاف من قبل جهاز الكرة ورجب بكار والبوركينى باتريك مالو، بينما يبحث التعدين بقيادة أسامة عرابي لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد ٩ نقاط.