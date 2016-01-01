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نتائج اليوم الثاني عشر ببطولة الكاراتيه لاختيار عناصر المنتخب
أكد مصطفى فكري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، أنه انتهت مساء أمس الإثنين، فعاليات اليوم الثاني عشر للبطولة المفتوحة للكاراتيه لاختيار عناصر المنتخب
وأوضح أن نتائج البطولة جاءت كالتالي: أولا نتائج وزن تحت 76 كجم شباب تحت 18 سنة، فاز بالمركز الأول أحمد هاني أحمد سعد من نادي سموحة، والمركز الثاني محمود ضياء محمود عبد اللاه، |نادي الزهور الرياضي|، كما فاز بالمركز الثالث عبد الخالق مدحت عبد الخالق محمد، |نادي الفتح الرياضي السكندري|، المركز الثالث مكرر يوسف عصام أحمد، |نادي الزهور|، وفاز بالمركز الخامس سامح أيمن صابر يونس، |مركز شباب الأندلس|، وفاز بالمركز السادس إسلام مجدي محمد عبد العزيز |نادي الفتح|.ثانيًا: نتائج وزن فوق 76 كجم شباب تحت 18 سنة، فاز بالمركز الأول سيف الدين مصطفى محمد محمد |نادي البنك الأهلي بالجيزة|، وفاز بالمركز الثاني عبد الرحمن ياسر أبو بكر فايد |نادي طلائع الجيش|، وفاز بالمركز الثالث إسلام مدحت أحمد محمد |نادي الرواد بالعاشر من رمضان|، كما فاز بالمركز الثالث مكرر عبد الرحمن كمال محمود إبراهيم |نادي البنك الأهلي المصري|، وفاز بالمركز الخامس باسل محمد سعد أحمد |نادي 6 أكتوبر الرياضي|، وفاز بالمركز السادس عبد الله أحمد إبراهيم أحمد |نادي البنك الأهلي|.وسلّم الجوائز والميداليات والشهادات مجدي فاروق، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه، عاطف زين، سعد عبد المجيد، محمود سامي جاد المولي، أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد، إضافة إلى أشرف الجزار، مدير إداري الفرق القومية، والذي يتابع اللاعبين الجدد أعضاء الفرق القومية منذ بداية البطولة.
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