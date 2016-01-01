كشف القائد السابق لمنتخب الكاميرون ريجوبير سونج عن المعجزة على حد قوله التي أنقذته من الموت، بعد تعرضة لسكتة دماغية في منزله في |ياوندي| أدت إلى دخوله في غيبوبة طويلة أجبرته على السفر إلى فرنسا من أجل تلقي العلاج

وسرد |سونج| خلال حوار مع جريدة ليكيب الفرنسية لحظات ما قبل دخوله في الغيبوبة: |في البداية شعرت بالتعب، لقد تركت الباب مفتوحا لأني كنت أنتظر ضيفا جاء لزيارتي في منزلي، لو كان الباب مغلقا لكنت من عداد الموتى بكل تأكيد|.وتابع: |عند سقوطي على الأرض، بدأ الكلب الخاص بي في النباح عاليا وباستمرار، ما لفت إنتباه الجيران وسارعوا بالاتصال بالإسعاف، بالحق كانت معجزة أن يتم إنقاذ حياتي بتلك الطريقة|.وتداولت بعض المواقع صورة قائد منتخب الأسود عقب تماثله للشفاء، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهرت بعض التغيرات على ملامح وجهه.