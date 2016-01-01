-
رياضة
- نجم المنتخب الكاميروني «سونج»: معجزة أنقذتني من الموت
- مرتضى منصور: لم يصلنا عرض رسمي لمصطفى فتحي أو باسم مرسي
- مرتضى منصور يطالب بزيادة عدد الجماهير في القمة
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والإنجليزي وكأس السعودية
- رسميا.. المجري «كاساي» حكما لقمة الأهلي والزمالك
- كلوب بروج يفوز على موسكرون 1/2 بمشاركة تريزيجيه
- رئيس الوحدة: طلبنا كابوريا رسميا.. ونريد لاعب الإسماعيلي
- صلاح يشارك نجوم العالم في مهرجان دبي.. وينافس محرز وبن عطية
- باسم مرسي: جاهز للقمة بنسبة 99%.. وانتظروا عرض مفاجأة
- عدم الجاهزية وراء تراجع خضر عن الدفع بصبحي في الكأس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نجم المنتخب الكاميروني «سونج»: معجزة أنقذتني من الموت
كشف القائد السابق لمنتخب الكاميرون ريجوبير سونج عن المعجزة على حد قوله التي أنقذته من الموت، بعد تعرضة لسكتة دماغية في منزله في |ياوندي| أدت إلى دخوله في غيبوبة طويلة أجبرته على السفر إلى فرنسا من أجل تلقي العلاج
وسرد |سونج| خلال حوار مع جريدة ليكيب الفرنسية لحظات ما قبل دخوله في الغيبوبة: |في البداية شعرت بالتعب، لقد تركت الباب مفتوحا لأني كنت أنتظر ضيفا جاء لزيارتي في منزلي، لو كان الباب مغلقا لكنت من عداد الموتى بكل تأكيد|.وتابع: |عند سقوطي على الأرض، بدأ الكلب الخاص بي في النباح عاليا وباستمرار، ما لفت إنتباه الجيران وسارعوا بالاتصال بالإسعاف، بالحق كانت معجزة أن يتم إنقاذ حياتي بتلك الطريقة|.وتداولت بعض المواقع صورة قائد منتخب الأسود عقب تماثله للشفاء، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهرت بعض التغيرات على ملامح وجهه.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)