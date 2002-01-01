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رئيس الوحدة: طلبنا كابوريا رسميا.. ونريد لاعب الإسماعيلي
كتب- عمر قورة: قال هشام مرسي، رئيس الوحدة السعودي، إن النادي أرسل خطابًا رسميًا للمصري البورسعيدي للاستفادة من خدمات لاعب الفريق أحمد كابوريا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة|
وأوضح مرسي، في تصريحات هاتفية لبرنامج |مساء الأنوار| عبر قناة |أون سبورت| مساء الاثنين: |نريد التعاقد مع أحمد كابوريا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري|، دون الكشف عن قيمة العرض المقدم.
وكشف رئيس النادي السعودي رغبته في التعاقد مع المدافع شريف حازم، لاعب النادي الإسماعيلي، مضيفًا أن المفاوضات مع وكيل النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، وصلت إلى طريق مسدود.
وكان الوحدة السعودي تقدم بعرض رسمي لاستعارة كل من صالح جمعة ومؤمن زكريا من النادي الأهلي، إلا أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري أعلن تمسكه بالثنائي وأهميتهما للفريق خلال الفترة المقبلة.
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