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تشيلسي يحقق فوزه 12 في رقم قياسي على حساب بورنموث
لندن (رويترز) - حقق تشيلسي المتصدر رقما قياسيا على مستوى النادي بالفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب 3-صفر على بورنموث بفضل هدفين من بيدرو وآخر من ايدن هازارد ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى تسع نقاط.
واحتاج بيدرو النشيط 24 دقيقة ليسجل هدفا بفضل تمريرة من سيسك فابريجاس بعد تبادل سريع للكرة بين الثنائي الاسباني وهازارد وويليان ونيمانيا ماتيتش. وسدد بيدرو الكرة من فوق ارتور بوروتش حارس بورنموث.
وأسقط القائد سيمون فرانسيس منافسه هازارد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49 ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي سجلها اللاعب البلجيكي محرزا هدفه 50 في الدوري الممتاز.
وأضاف تشيلسي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اصطدام تسديدة من بيدرو بأحد المدافعين.
وخلال مسيرته المظفرة بقيادة المدرب انطونيو كونتي سجل تشيلسي 27 هدفا ومني مرماه بهدفين فقط.
(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)
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