بيرنلي ينتصر في أول مواجهة مع ميدلسبره بالدوري الممتاز

(رويترز) - منح المهاجم اندريه جراي فريقه بيرنلي انتصارا على أرضه بهدف دون رد أمام ميدلسبره في أول مواجهة على الاطلاق بين الطرفين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين ليرتقي الفائز للمركز 14 في الترتيب.

وجاء هدف جراي وهو الثاني له هذا الموسم في الدقيقة 80 بتسديدة خدعت الحارس.

وتفوق بيرنلي في الشوط الأول أيضا حيث سدد الجناح جورج بويد ركلة حرة تصدى لها فيكتور فالديس كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء له بداعي اصطدام الكرة بيد أحد اللاعبين في المنطقة.

وحفلت المباراة بالخشونة ليشهر الحكم كريج باوسون 11 بطاقة صفراء للاعبين من الفريقين.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)