(رويترز) - استغل أوليفييه جيرو مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بتسجيل هدف الفوز 1-صفر على وست بروميتش البيون يوم الاثنين ليحقق الفريق أول انتصار في ثلاث مباريات.

وتصدى الحارس بن فوستر للعديد من المحاولات من جانب ارسنال الذي هيمن على الشوط الثاني ولكن الفرنسي الدولي جيرو سجل أخيرا هدفا مستغلا عرضية من مسعود أوزيل في الدقيقة 86.

وقاد الهدف الرابع لجيرو في الدوري هذا الموسم أرسنال إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة متساويا مع ليفربول الذي يواجه ستوك سيتي يوم الثلاثاء لكنه لا يزال يبتعد بفارق تسع نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

وقدم أرسنال أداء قويا في الشوط الثاني بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها في الشوط الأول ولكن فوستر حرم اليكس ايوبي من هز شباكه بينما سدد أليكسيس سانشيز في اطار المرمى.

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)