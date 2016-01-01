-
رياضة
- تشيلسي يحقق فوزه 12 في رقم قياسي على حساب بورنموث
- بيرنلي ينتصر في أول مواجهة مع ميدلسبره بالدوري الممتاز
- جيرو يقود أرسنال لأول فوز في 3 مباريات في الوقت القاتل
- بليند يسجل ويونايتد يقهر سندرلاند بثلاثية
- إيفرتون يخطف فوزا 2-صفر على ليستر
- تبادل الهدايا التذكارية بين الإسماعيلي ومتتخب عمان العسكري
- حسام حسن يستدعي خماسي المصري لمعسكر برج العرب استعدادا للإنتاج
- مورينهو عن بوجبا: أفضل لاعب خط وسط في العالم
- بالصور.. رمز الصداقة بأسوان يستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة
- تفاصيل عرض اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع كاسونجو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بليند يسجل ويونايتد يقهر سندرلاند بثلاثية
(رويترز) - واصل مانشستر يونايتد سجله الخالي من الهزائم للمباراة 11 على التوالي بجميع المسابقات بعدما تفوق بثلاثية دالي بليند والمتألق زلاتان ابراهيموفيتش والبديل هنريخ مخيتاريان ليفوز 3-1 على ضيفه سندرلاند في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.
ووضع الظهير الأيسر بليند يونايتد في المقدمة بتسديدة تابع بها تمريرة ابراهيموفيتش في الدقيقة 39 قبل أن يضاعف المهاجم السويدي التقدم في الدقيقة 82 منهيا هجمة ببراعة ليسجل هدفه رقم 17 هذا الموسم.
وظهر مخيتاريان العائد من الإصابة في لقطة فنية رائعة عندما حول تمريرة ابراهيموفيتش العرضية إلى الشباك من الوضع طائرا بتسديدة بالكعب رغم أنه بدا متسللا في الإعادة التلفزيونية.
وسجل فابيو بوريني هدف سندرلاند الوحيد ليمنح جماهير فريقه بعض السلوى.
واحتفى يونايتد بفوزه الرابع على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس أما سندرلاند الذي يقوده ديفيد مويز مدرب يونايتد السابق فيظل في المركز 18.
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)