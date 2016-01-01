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إيفرتون يخطف فوزا 2-صفر على ليستر
(رويترز) - واصل ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سقوطه الحر نحو معركة الهبوط بخسارته 2-صفر أمام إيفرتون يوم الاثنين رغم هيمنته على المباراة.
ولم يمثل إيفرتون - الذي خسر بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ليفربول في الجولة الماضية - أي خطورة إلى أن انطلق كيفن ميرالاس ليستحوذ على كرة أبعدها الحارس جويل روبلز وسجل هدفا بعدما اصطدمت تسديدته بأحد اللاعبين في طريقها إلى المرمى بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.
وبدا ليستر بلا أنياب في غياب جيمي فاردي للايقاف ولكن المهاجم انضم للفريق على الأقل خلال الاحتفال بتوزيع واحد من 30000 قناع للمهاجم أنتجها النادي وارتدتها الجماهير احتجاجا على ايقافه بعد حصوله على بطاقة حمراء.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أنهى روميلو لوكاكو هجمة مرتدة سريعة بتسجيل الهدف الثاني.
وبهذه النتيجة يرتقي إيفرتون إلى المركز السابع في جدول الترتيب بينما يبتعد ليستر حامل اللقب بثلاث نقاط ومركزين عن منطقة الهبوط.
(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)
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