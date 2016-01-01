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الاتحاد يضم مدافع الزمالك خلال أيام.. ويحدد وجهة كاسونجو
كتب- محمد مصطفى:أكد محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه سيعقد جلسة مع إسلام جمال مدافع نادي الزمالك، هذا الأسبوع، تمهيدًا لضمه للفريق خلال فترة انتقالات الشتاء يناير المقبل
وأوضح مشالي، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، على انتقال اللاعب لزعيم الثغر، ولكن لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل التعاقد.
ونفى رئيس الاتحاد، طلب ضم رمزي خالد لاعب وسط الزمالك، أو مبادلته بـ|كابونجو كاسونجو| مهاجم الفريق السكندري، موضحا أن اللاعب الكونجولي سينتقل خارج مصر بعد تلقيه عدد من عروض الاحتراف.
وأشار |مشالي|، إلى أن كاسونجو مرتبط بعقد مع الاتحاد لمدة 3 سنوات، والنادي يدرس في الوقت الحالي إعارته أو بيعه حسب العروض التي تلقاها، حيث وصلت عروض ضمه لأكثر من 2 مليون دولار.
وأضاف: |اللاعب تلقى عروضا من المريخ السوداني، وأندية أخرى من المغرب والإمارات|.
ويحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.
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