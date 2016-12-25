كتب- محمد مصطفى:شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما على أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني المعتزل، بسبب إصدار الأخير بيانا يطالب فيه رفع الحصانة عن النائب البرلماني

وكان |عميد لاعبي العالم| قال في بيان أصدره الأحد، إنه تلقى رسالة تهديد تم إثبات أنها أُرسلت من هاتف يتبع لمرتضى منصور.

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وتوعد مرتضى، |الصقر| بملاحقة مشروعاته: |الملايين اللي معاك كيف حصلت عليها، فلديك شركات سياحة وسيارات وجيم، فهل تدفع ضرائب؟|

وأكمل: |أنا رجل قانون ولا أهدد بالقتل، عمري ما ضربت حد ومش معايا طبنجة ولا سلاح، رغم إني معايا رخصة سلاح|.

|مش هسيبك وبالقانون|، تلك نص الرسالة التي استلمها أحمد حسن من مرتضى منصور، بحسب تصريحات الأخير.

كما هدد رئيس الزمالك بعدم إذاعة مباريات فريقه على قناة DMC حال استكمال أحمد حسن العمل فيها كمحلل للمباريات.

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