(رويترز) - كان الحارس ناهويل جوزمان البطل في ركلات الترجيح ليفوز تيجريس بالدوري المكسيكي لكرة القدم على حساب امريكا في مونتيري يوم الأحد.

ولم ينجح امريكا في هز شباك جوزمان خلال ركلات الترجيح بعدما تصدى حارس تيجريس للمحاولات الثلاث التي واجهها من نقطة الجزاء عقب انتهاء مواجهتي النهائي بالتعادل 2-2 في النتيجة الاجمالية.

وتألق تيجريس في ركلات الترجيح ونجح في محاولاته الثلاث لينتزع لقب الدوري للمرة الخامسة بشكل مثير.

وقبلها بدقائق كان صاحب الأرض في طريقه للهزيمة مع وصول المباراة للدقيقة 119 في إياب الدور النهائي قبل أن يشعل خيسوس دويناز حماس الجماهير في استاد يونيفرسيتاريو عندما سجل بضربة رأس ليجعل النتيجة 1-1 في اللقاء.

واحتفل دويناز السعيد بالقفز فوق كتفي ضابط شرطة قرب الراية الركنية.

وفي وقت سابق من المباراة سدد تيجريس في إطار المرمى مرتين في الوقت الأصلي احداهما تسديدة من 25 مترا للفرنسي اندريه-بيير جينياك قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

ولعب جينياك المباراة كاملة وسجل الهدف الأول في ركلات الترجيح رغم أنه تلقى تحذيرا من المشاركة بعد ثلاثة أيام فقط من إصابته في العنق.

وافتتح البديل إدسون الفاريز التسجيل لامريكا بضربة رأس في الدقيقة 95 لكن الفريق الزائر لعب اخر 15 دقيقة بتسعة لاعبين فقط بعد طرد اثنين أحدهما عقب شجار كبير على الخط الجانبي للملعب.

ولعب تيجريس بعشرة لاعبين لكن تفوقه العددي منحه مساحة واسعة استغلها دويناز أخيرا ليعوض محاولته التي اصطدمت بالعارضة من ضربة رأس في الوقت الأصلي.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)