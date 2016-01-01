(رويترز) - قادت رمية من كايري إيرفينج قبل 3.4 ثانية على النهاية كليفلاند كافاليرز لفوز مثير 109-108 على جولدن ستيت وريورز يوم الأحد في اعادة لنهائي دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الموسم الماضي.

وتقدم وريورز في أغلب فترات اللقاء ووصلت النتيجة إلى 94-80 في وجود ليبرون جيمس على مقاعد البدلاء خلال الربع الأخير.

لكن جيمس سجل بطريقة رائعة قبل دقيقة واحدة و43 ثانية على النهاية ليمنح كافاليرز التفوق 105-103 - وهو تقدمه الأول في اللقاء منذ بداية الربع الأول - ثم حسم إيرفينج انتفاضة حامل اللقب المذهلة برميته الأخيرة من فوق كلاي طومسون.

وكانت هذه الرمية مشابهة لثلاثيته في الدقيقة الأخيرة من المباراة السابعة في النهائي في يونيو حزيران حين أصبح كليفلاند أول فريق يعوض تأخره 3-1 ليفاجئ جولدن ستيت ويحرمه من الاحتفاظ باللقب.

وأنهى إيرفينج المباراة مسجلا 25 نقطة بينما أحرز جيمس 31 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة. وسجل كيفن لاف 20 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة.

وأحرز كيفن دورانت 36 نقطة لجولدن ستيت واستحوذ على 15 كرة مرتدة لكنه لم يحصل على فرصة لانتزاع الانتصار لفريقه عقب سلة إيرفينج الأخيرة.

واختار جولدن ستيت أن يحصل دورانت على الكرة لكنه احتك بريتشارد جيفرسون وفقد توازنه. وسقط دورانت أرضا دون أي قرار من الحكام مع انتهاء الوقت.

وسجل طومسون 24 نقطة وأضاف دريموند جرين 16 نقطة. وأحرز ستيفن كوري 15 نقطة ووضعت ثلاثيته مع تبقي دقيقة واحدة و14 ثانية على النهاية جولدن ستيت في المقدمة 108-105.

وأشار كوري للجماهير بثلاثة أصابع احتفالا لكن مثل مواجهة يونيو حزيران كان لدى كافاليرز المزيد.

وسجل جيمس 15 نقطة في الربع الثالث ليبقي على كليفلاند قريبا وأحرز إيرفينج 14 نقطة في الربع الأخير ليكمل الانتفاضة.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)