-
رياضة
- تيجريس يفوز بالدوري المكسيكي بعد ركلات ترجيح
- رمية ايرفينج تقود كافاليرز للفوز على وريورز
- الأهلي يخوض مرانه الأخير في التتش قبل معسكر القمة
- أهلي 98 يستضيف اليوم إنبي في دوري سوبر القاهرة
- 28 يناير.. إقامة مباراة إنبي وبتروجت المؤجلة في سوبر البراعم
- الأهلي يبدأ اليوم معسكره استعدادا للقمة أمام الزمالك
- الأهلي يتصدر قمة دوري الجمهورية للشباب مواليد 97
- شوقي غريب: حذرت اللاعبين قبل مواجهة إف سي مصر
- السويس يواجه شباب المدينة وديا استعدادا لسيراميكا
- شوقي غريب: لم أوقع تعاقدا مع الإسماعيلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رمية ايرفينج تقود كافاليرز للفوز على وريورز
(رويترز) - قادت رمية من كايري إيرفينج قبل 3.4 ثانية على النهاية كليفلاند كافاليرز لفوز مثير 109-108 على جولدن ستيت وريورز يوم الأحد في اعادة لنهائي دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الموسم الماضي.
وتقدم وريورز في أغلب فترات اللقاء ووصلت النتيجة إلى 94-80 في وجود ليبرون جيمس على مقاعد البدلاء خلال الربع الأخير.
لكن جيمس سجل بطريقة رائعة قبل دقيقة واحدة و43 ثانية على النهاية ليمنح كافاليرز التفوق 105-103 - وهو تقدمه الأول في اللقاء منذ بداية الربع الأول - ثم حسم إيرفينج انتفاضة حامل اللقب المذهلة برميته الأخيرة من فوق كلاي طومسون.
وكانت هذه الرمية مشابهة لثلاثيته في الدقيقة الأخيرة من المباراة السابعة في النهائي في يونيو حزيران حين أصبح كليفلاند أول فريق يعوض تأخره 3-1 ليفاجئ جولدن ستيت ويحرمه من الاحتفاظ باللقب.
وأنهى إيرفينج المباراة مسجلا 25 نقطة بينما أحرز جيمس 31 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة. وسجل كيفن لاف 20 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة.
وأحرز كيفن دورانت 36 نقطة لجولدن ستيت واستحوذ على 15 كرة مرتدة لكنه لم يحصل على فرصة لانتزاع الانتصار لفريقه عقب سلة إيرفينج الأخيرة.
واختار جولدن ستيت أن يحصل دورانت على الكرة لكنه احتك بريتشارد جيفرسون وفقد توازنه. وسقط دورانت أرضا دون أي قرار من الحكام مع انتهاء الوقت.
وسجل طومسون 24 نقطة وأضاف دريموند جرين 16 نقطة. وأحرز ستيفن كوري 15 نقطة ووضعت ثلاثيته مع تبقي دقيقة واحدة و14 ثانية على النهاية جولدن ستيت في المقدمة 108-105.
وأشار كوري للجماهير بثلاثة أصابع احتفالا لكن مثل مواجهة يونيو حزيران كان لدى كافاليرز المزيد.
وسجل جيمس 15 نقطة في الربع الثالث ليبقي على كليفلاند قريبا وأحرز إيرفينج 14 نقطة في الربع الأخير ليكمل الانتفاضة.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)