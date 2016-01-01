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الأهلي يخوض مرانه الأخير في التتش قبل معسكر القمة
26
ديسمير
2016
05:46 AM
بواسطة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الواحدة ظهر اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها 29 ديسمبر الجاري في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز
ويتناول لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجبة الغداء داخل مطعم النادي قبل استقلال حافلة الفريق؛ للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبرى حتى موعد القمة المرتقبة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.
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