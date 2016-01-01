يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الواحدة ظهر اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها 29 ديسمبر الجاري في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز