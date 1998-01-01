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أهلي 98 يستضيف اليوم إنبي في دوري سوبر القاهرة
26
ديسمير
2016
05:46 AM
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يستضيف اليوم الإثنين، فريق الأهلي لكرة القدم تحت 18 سنة مواليد 1998 نظيره إنبي، على ملعب القلعة الحمراء ضمن مواجهات الجولة التاسعة لدوري سوبر منطقة القاهرة للناشئين في الموسم الجاري
ويدخل الأهلي بقيادة مدحت طه إسماعيل المدير الفني وأشرف أبوزيد المدرب العام اللقاء ورصيده 20 نقطة في المركز الأول ويليه إنبي بقيادة سيد ياسين المدير الفني في المركز الثاني برصيد 17 نقطة ولكن يتبقي للفريق البترولي مباراة مؤجلة أمام إسكو.وكانت منطقة القاهرة قررت تقديم موعد اللقاء ليقام اليوم بدلا من غدًا الثلاثاء بسبب انشغال ملعب الأهلي بلقاء فريق مواليد 99 بالقلعة الحمراء بمواجهات دوري الجمهورية.
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