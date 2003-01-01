أكد أيمن حسان مدير إدارة المسابقات بمنطقة القاهرة لكرة القدم، ترحيل إقامة المباراة المؤجلة بين إنبي وبتروجت في سوبر البراعم مواليد 2003، إلى يوم 28 يناير المقبل بدلا من 27 / 12 بسبب تجمع منتخب المنطقة مواليد 2003