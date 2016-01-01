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الأهلي يقهر الزمالك ويقترب من حسم لقب دوري «السلة»
حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة طارق خيري المدير الفني، الفوز على نظيره فريق الزمالك، والذي يقوده فنيا فادي هاني، بنتيجة (75-71)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورة المجمعة الثانية، لبطولة الدوري المرتبط
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة، يحتل بها صدارة الدوري، في انتظار ما تسفر عنه مباريات الجولة النهائية، غدا الإثنين.يذكر أن المباريات تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بدون حضور الجماهير؛ بناءً على قرار من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي، غدا الإثنين، مع فريق سبورتنج، صاحب الـ39 نقطة، في لقاء حسم لقب البطولة.ويحتاج الأهلي إلى الفوز في مباراة غد؛ لحسم لقب البطولة، فيما سيلجأ الفريقان لمباراة فاصلة، حال فوز سبورتنج.
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