تغلب، اليوم الأحد، فريق إنبي لكرة القدم، تحت 19 سنة، مواليد 1997، بقيادة سيد ياسين المدير الفني، على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريق البترولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة، لبطولة دوري الجمهورية في الموسم الجديد