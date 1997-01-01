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شباب إنبي يفوز على الإنتاج بثنائية في دوري الجمهورية
25
ديسمير
2016
18:46 PM
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تغلب، اليوم الأحد، فريق إنبي لكرة القدم، تحت 19 سنة، مواليد 1997، بقيادة سيد ياسين المدير الفني، على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريق البترولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة، لبطولة دوري الجمهورية في الموسم الجديد
وأحرز هدفي إنبي: أحمد هاني من ضربة رأسية، ومحمد محمود ميدو من انفراد تام بحارس مرمى الإنتاج. ويقود الفريق البترولي، جهاز مكون من: سيد ياسين مديرا فنيا، وعبد الله رجب مدربا عاما، ومحمد أبو السعود مدرب حراس المرمى، والليثي مختار مديرا إداريا، ومحمود رمضان طبيبا، ومحمد مبروك أخصائي تأهيل، وصفوت سيد أخصائي تدليك.وشهد اللقاء تألق لاعبي إنبي، وهم: عمر حلمي وبركات حجاج وأحمد هاني ومحمد طارق |عرابي|، وعبد الله أشرف ومحمد ماهر.
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