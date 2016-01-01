إصابة الركبة تبعد أحمد السيد عن مواجهة الإسماعيلي

تأكد بشكل نهائي صعوبة مشاركة أحمد السيد مدافع الاتحاد السكندري، خلال مواجهة الإسماعيلي المقبلة، وذلك بعد تجدد إصابة اللاعب

وأثبتت الفحوصات الطبية، التي أجراها طبيب الفريق الدكتور رمضان أحمد على اللاعب إصابته بارتشاح وتورم بالركبة اليمنى.ويحتاج اللاعب لفترة تتجاوز الأسبوع من أجل العودة للتدريبات الجماعية.