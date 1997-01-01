فاز اليوم الأحد، فريق الشباب لكرة القدم بنادي الأهلي، على مضيفه الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب جامعة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لدوري الجمهورية للشباب، مواليد 1997