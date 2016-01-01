ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة النادي الإسماعيلي الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.وجاء غياب الكونغولى بسبب تذمره من عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.وعلى الرغم من نفى مسئولي الاتحاد السكندري وجود أزمة مالية مع اللاعب إلا أن استمرار غيابه عن التدريبات أكد صحة الخلافات بين الطرفين.