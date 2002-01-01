كتب - محمد همام: اشترط مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مجلس إدارة الأهلي، وهو أن ينظم النادي الأحمر مباراة القمة والمقرر لها مساء الخميس المقبل، على ملعب |برج العرب|

وكان الرجل الأول في نادي الزمالك رفض مواجهة الأهلي على ملعب برج العرب مطالبًا بنقل المباراة لملعب |بتروسبورت| بسبب زيارة رئيس الوزارء للنادي في اليوم التالي من القمة.

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج |مساء الأنوار|:|في حالة موافقة الأهلي على تنظيم المباراة لن يكون عندنا أي مشكلة، بل سنخوض معسكرًا من الغد في الإسكندرية|.

من جانبه علّق ثروت سوليم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة:|أنه سيقترح على هاني أبو ريدة وعامر حسين بهذا الاقتراح من أجل الحصول على القرار النهائي بشأن إمكانية تبادل استضافة القطبين للقمة|.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة من 14 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، علمًا بأن الزمالك لا تزال له مباراتان مؤجلتان بالدوري.

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