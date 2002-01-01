كتب - محمد همام: وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة للاعبين قبل مباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء الخميس، ضمن الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري

وأشار مرتضى في تصريحات لبرنامج |ستاد مصر|:|مباراة الأهلي بلا قيمة فهي لاتمثل إلا 3 نقاط فقط، ففي حالة الفوز لن يعني لنا الكثير|.

وواصل:|طالبت من اللاعبين الهدوء والتركيز خلال مباراة الأهلي|.

وتابع:|أمامنا 17 مباراة في الدوري الثاني أظن أن المباراة الأهم للزمالك هيّ مباراة الأهلي في الدور الثاني لأنها ستحدد بطل المسابقة|.

جدير بالذكر أن الزمالك يأتي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة إلا أن الفارس الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين أمام مصر المقاصة وطلائع الجيش، في المقابل يأتي الأهلي في المقدمة بـ42 نقطة.

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